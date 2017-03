Mulher acusada de tentar matar ex-namorado à facadas é absolvida por júri

Juliana Sampaio Dias, de 27 anos, foi absolvida na manhã desta sexta-feira, 17, no tribunal do júri em Vilhena.

A mulher era acusada de ter tentado matar do ex-namorado Givanildo Candiotto, no dia 28 de abril de 2016, em Vilhena.

Na ocasião, Juliana estava inconformada com o fim do relacionamento com Givanildo, e tentou agredi-lo com uma faca, em frente a uma academia de ginástica que fica no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena

O próprio Ministério Público pediu a absolvição da acusada, entendendo que ela não chegou de fato a colocar em risco a vida do ex.

Os jurados acataram e Juliana foi absolvida.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo