PC prende trio com quase 100 quilos de maconha enterrada

A Polícia Civil através do DENARC (Departamento de Narcóticos), obteve êxito em uma ação deflagrada na noite de quinta-feira, 16, e apreendeu quase 100 quilos de maconha que estava enterrada no quintal de uma residência no Bairro Aírton Senna, região leste de Porto Velho.

Na ocasião três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos, sendo eles Rodrigo R.S (26), Arli S (31), e Hermes S.M (26).

Após intenso trabalho investigativo, os policiais foram até a residência alugada pelo bando que era usada somente para esconder drogas. No imóvel foram apreendidos dois veículos, diversas munições de calibres variados, material para a embalagem de droga e balanças de precisão.

Os suspeitos foram apresentados na sede do Departamento de Narcóticos e autuados em flagrante.

