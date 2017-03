Pesquisador registra março acima da média em Vilhena: “De 15 dias, 12 foram chuvosos”

Desde o inicio do ano, Vilhena tem registrado um percentual elevado de chuvas.

De acordo com pesquisador da Embrapa Rondônia, Vicente Godinho, o mês de março vai chover ainda mais.

Percentualmente, o período chuvoso está acima da média registrada nos últimos anos no município.

O pesquisador informou que, segundo dados colhidos pela Embrapa, nos primeiros 15 dias, dias, 12 foram chuvosos. Ele explica que a expectativa era que chovesse 315 milímetros durante todo o mês de março, mas apenas na primeira quinzena já choveu 270 milímetros.

Segundo Godinho, no mês janeiro choveu 16 dias; já em fevereiro foram 18 dias. Para o mês de abril, a previsão é de que chova a média de 15 dias intercalados. “A expectativa é que em abril as chuvas cessem de forma constante. É importante salientar que nossa região conta com oito meses de chuva e apenas quatro meses de estiagem”, informou.

O pesquisador explica que Vilhena conta com três estações meteorológicas de medição de chuvas. “Desde 1971 acompanhamos o índice de chuvas no município, pois são dados importantes para o desenvolvimento agrícola e de serviços realizados em Vilhena. Um exemplo é com relação a execução de obras. Passamos dados meteorológicos e previsões de chuva dos meses iniciais para o DNIT, para que eles pudessem planejar o cronograma de ações”, explicou Godinho.

O que é milímetro?

Uma pluviosidade de 1 milímetro equivale ao volume de 1 litro (L) de água de chuva que se acumulou sobre uma superfície de área igual a 1 metro quadrado. Portanto, 1 litro por metro quadrado = 1 milímetro. A pluviosidade é, geralmente, medida com um instrumento denominado pluviômetro.

Texto e foto: Divulgação