Sebrae Vilhena oferece curso de treinamento para líderes empresariais

Em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV), o Sebrae regional de Vilhena estará disponibilizando para lideranças empresariais locais o Sebrae Mais Líder Coach com o objetivo de capacitar lideranças.

O treinamento utiliza de técnicas e ferramentas na busca de alta performance com o objetivo de o líder obter os resultados desejados de sua equipe.

Está é a primeira vez que o curso é trazido para Vilhena. Ele já foi aplicado nos municípios localizados ao longo da BR-364 com excelentes resultados. No cone sul somente Cerejeiras foi contemplado. As consultoras que irão aplicar o treinamento são de Tocantins.

O primeiro Workshop será nos dias 21 e 22 de março com oito horas em sala de aula, mais uma hora de atendimento individual. Os temas a serem abordados serão: tendências de lideranças; conceitos e ferramentas de Coach; cultura e clima organizacional.

O segundo workshop com o mesmo grupo de líderes ocorre nos dias 28 e 29 de março com oito horas em sala de aula mais três horas de atendimento individual. Novos temas serão abordados: liderança ética; relações de poder e expectativas dos liderados, estratégias de liderança de alta performance.

Ao todo serão 36 horas de carga horária, com 32 workshops presenciais e quatro horas de sessões de treinamento por participante.

O objetivo é de produzir no participante a compreensão de como obter melhores resultados pela liderança dos talentos humanos na empresa; assumir comportamento de líder que promova o desenvolvimento de uma equipe de alta performance e a utilização de procedimentos, técnicas e ferramentas que favoreçam o engajamento da equipe na busca dos resultados pretendidos na empresa.

As vagas são limitadas à 22 pessoas para que as consultoras possam melhor traduzir os objetivos do curso tanto em sala de aula quanto na abordagem individualizada. Os interessados podem procurar a ACIV, ou o Sebrae, se preferir pelos telefones 0800-5700800 ou 3321-3298.

Autor e foto: Assessoria