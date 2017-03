VILHENA: CPI será encerrada antes de julgamento de vereadores

Se os integrantes do Poder Legislativo de Vilhena esperam a decisão da Justiça quanto ao processo contra Junior Donadon, Carmozino Alves e Vanderlei Graebin para respaldar o resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito contra o trio é melhor ficar com as barbas de molho. Tudo indica que o prazo final para a apresentação do relatório da CPI esgota antes do julgamento dos acusados.

Dias atrás a reportagem do Extra de Rondônia apurou que a Câmara tinha expectativa que o julgamento dos vereadores na 1ª Vara Criminal de Vilhena ocorresse no dia 19 de abril, mas tal data está fora de cogitação.

Instaurada no dia primeiro de fevereiro deste ano, a CPI começou a contar prazo a partir da notificação de Carmozino Alves, ocorrida no dia 03 daquele mês. Ao todo são noventa dias corridos para apresentação do relatório final, o que corresponde a dizer que a sessão especial para apreciação do caso, se a Comissão decidir que as acusações contra eles procedem, tem que ser realizada no dia 04 de maio.

O Extra de Rondônia apurou que a Comissão está para dar início a fase de instrução probatória, quando ocorre a colheita de provas. Nos próximos dias devem também começar as oitivas de testemunhas. Na fase final os acusados apresentam suas últimas alegações, para que se possa expedir o parecer final dos trabalhos.

Por outro lado, no processo judicial que os vereadores estão respondendo – junto com outros parlamentares da legislatura anterior – as próximas audiências estão agendadas para os dias 11 e 22 de abril. No entanto, não será nestas audiências que o julgamento ocorre, de acordo com um advogado que atua no caso que pediu anonimato. Pela experiência deste causídico, que há muitos anos atua na cidade, a perspectiva é que o julgamento aconteça apenas em meados de junho. “Antes do final do semestre é praticamente impossível haver sentença neste processo”, assegurou o informante do site.

