Caminhão boiadeiro perde vagão na BR-364 em Vilhena

Por volta das 11h30 deste sábado, 18, um caminhão boiadeiro que seguia sentido Porto Velho, acabou soltando um dos seu vagões que tombou na lateral da BR-364, altura do quilômetro 20.

O caminhão seguia com destino à uma fazenda, onde iria carregar. No momento em que percebeu o perigo, o caminhoneiro se deslocou para o canto da pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve no local, um guincho foi acionado para realizar a retirada do veículo do local do acidente. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe o que teria provocado a soltura do componente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia