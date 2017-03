Fogo em colchões na Casa do Menor mobiliza bombeiros em Vilhena

Na noite deste sábado, 18, o Corpo de Bombeiros de Vilhena foi acionado para combater um suposto incêndio na Unidade Socioeducativa.

Chegando no local, foi constatado que a situação já estava sob controle. Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, um dos infratores teria ateado fogo em um colchão no corredor da unidade, mas não houve nenhuma gravidade no incidente.

Segundo a direção do local, os bombeiros foram acionados apenas para atender a procedimentos padrões para estes casos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia