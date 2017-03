Homem surta e esfaqueia duas pessoas no Assossete

Na noite deste sábado, 18, dois homens foram esfaqueados enquanto tentavam separar uma briga que acontecia na Rua 8506, Bairro Assossete, em Vilhena.

Conformes relatos de testemunhas, um homem identificado como Olímpio de Moura, de 41 anos, estava discutindo com a ex-mulher após flagrá-la no bar com outro.

Ele então pegou uma faca a ameaçou agredi-la. A mulher correu para dentro da residência e trancou a porta, Olímpio arrombou a porta à chutes. Nesse momento um rapaz tentou defender a mulher e acabou sendo esfaqueado no braço esquerdo.

Após a vítima cair no chão, o suspeito o teria segurado pelos cabelos, e no momento em que iria desferir uma facada no pescoço do jovem, foi impedido por um homem que passava pelo local.

O suspeito então acertou uma facada no tórax deste homem e ao perceber que mais pessoas estavam se aproximando, correu para dentro de uma residência.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegarem no local encontraram o suspeito ainda com a faca nas mãos, o homem não reagiu à prisão. Os policiais também acionaram o Corpo de Bombeiros que socorreram os dois esfaqueados ao Hospital Regional.

Olímpio foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Vilhena. Ele deve responder por tentativa de homicídio.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia