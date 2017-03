Hospital Regional recebe mais um caminhão de medicamentos para atender população de Vilhena e região

Chegou nesta última sexta-feira, 17 de março, a terceira remessa de medicamentos para atender a população de Vilhena e região, no Hospital Regional Adamastor Teixeira.

Já foram entregues aproximadamente R$ 450 mil e mais R$ 965 mil em medicamentos, materiais pensos e insumos que estão aguardando os últimos trâmites, na capital do Estado, para serem encaminhados à Vilhena.

A ação é uma emenda da deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) que vem se dedicando às necessidades e prioridades de todo o Cone Sul de Rondônia.

Segundo o secretário de saúde, Marco Aurélio Vasquez, a chegada dos medicamentos regularizou todo o estoque da farmácia do HR que há meses estava desfalcada e trazendo transtornos à unidade e a população.

Hoje, após licitações e desempenho da administração municipal, a pasta de saúde já conquistou quase R$ 2 milhões de medicação, entre recursos próprios e emenda parlamentar.

Três caminhões de medicamentos já foram descarregados no almoxarifado central, que agora conta com um sistema de controle, identificado como SisHR, sistema criado para registro informatizado de relatórios de entrada, saída e consumo dos medicamentos, facilitando o controle e detectando quando algo está em fase final.

Também nesta sexta-feira, Vilhena recebeu a visita do secretário de estado da saúde, Williames Pimentel, que juntamente com o adjunto Luis Eduardo Maiorquim, acompanharam as ações desenvolvidas pela administração voltadas à saúde.

Em palavras, o secretário Williames, destacou os trabalhos da deputada alegando que a parlamentar possui um perfil angelical, mas tem pulso firme e responsabilidade em suas ações. “Rosangela tem visão de mulher, conhece as necessidades do município e teve muita coragem em disponibilizar quase R$ 1,5 milhão para medicamentos que durarão menos de seis meses. Muitos querem destinar emendas a construções, veículos, reformas, onde serão lembrados por anos. Mas tenha certeza deputada, que essa sua preocupação com a saúde será lembrada por muitos que precisarem ser medicados naquele hospital, pois a verdadeira prioridade está nas vidas”, desabafou Pimentel.

Após a reunião, a deputada acompanhou os representantes do Estado nas unidades de saúde do município, entre elas, as unidades que estão fechadas e que, em breve, serão inauguradas para atender a população vilhenense.

Texto e fotos: Assessoria