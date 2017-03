Prefeita e secretário estadual analisam melhorias para reestruturar saúde de Vilhena

O secretário estadual de Saúde, Willames Pimentel, esteve em Vilhena nesta sexta-feira, 17, onde discutiu com autoridades locais a reestruturação do setor e reafirmou a parceria celebrada entre o município e o Estado.

Divisões e prioridades e organização na saúde pública também foram pautas da reunião com a prefeita Rosani Donadon.

O secretário municipal, Marco Aurélio B. Vasques, iniciou fazendo um balanço de como a gestão da prefeita Rosani Donadon encontrou a saúde do município e dos avanços que conquistaram em apenas 70 dias. “Hoje consigo olhar para as coordenações e reconhecer que temos uma equipe de trabalho que fará com que a saúde de Vilhena aconteça. Já temos R$ 8 milhões para compra de equipamentos e já temos uma regularização do estoque da farmácia do HR em andamento”, comentou.

Willames Pimentel reiterou o compromisso do governo do Estado com a prefeita Rosani Donadon. “O Confúcio é um governador municipalista e não medimos esforços para ajudar Vilhena”. Pimentel ainda falou sobre a administração passada e falou sobre um novo tempo. “Nos anos anteriores nós tentamos ter uma proximidade e orientar em vários pontos, mas não nos ouvíamos e consequentemente não conseguimos ajudar”, criticou.

Pimentel, Rosani, Vasques e outras autoridades discutiram por horas medidas para estruturar a saúde de Vilhena. O atendimento hospitalar foi foco, mas o secretário de Estado lembrou da importância que tem a Atenção Básica. “O hospital é a ponta da saúde. Quando o paciente procura o hospital, geralmente já é algo emergente. Precisamos estabelecer força no tratamento do paciente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Que tenha médico para atender o hipertenso, o diabético, que a mulher faça o pré-natal de forma correta, aí sim teremos qualidade na saúde”, disse Pimentel.

Vasques ficou satisfeito com a fala de Pimentel e apresentou planos da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) que confirmam a preocupação do Estado.

Outros temas discutidos foram o orçamento, as emendas parlamentares, os medicamentos, a coleta do lixo hospitalar, a aquisição de equipamentos e a celeridade em processos de aquisições através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Pimentel parabenizou Vasques pelo trabalho e exaltou o titular da pasta. “O Vasques pode copiar o que está dando certo no Estado. Ele sabe o que foi aprovado pelo Tribunal de Contas e Ministério Público e a base do poder público é se embasar em ações que apresentaram resultados em outros locais. Ele já mostrou sua competência em Cacoal e com certeza veio para somar em Vilhena”, disse.

Além deles, estiveram na reunião vários vereadores, o secretário adjunto do Estado (Carlos Miorquin), o secretário de Fazenda (Sergio Nakamura), o secretário de Planejamento (Valdinei Campos), servidores da Semus, a deputada Rosangela Donadon e toda imprensa local.

Rosani enfatizou que as reuniões para tratar de saúde serão sempre abertas. “Prezamos a transparência e para isso é importante que quem queira participe de uma reunião como esta. As pessoas precisam ver os passos que estamos dando para recuperar o Hospital Regional e os demais setores da saúde pública da nossa cidade. Pedimos que a população confie no nosso trabalho, estamos diariamente nos doando para este propósito”, encerrou com emoção a reunião.

Pimentel e sua comitiva cumpriram extensa agenda no município ao lado do secretário municipal, reforçando o diálogo entre as esferas para buscar as melhorias que a saúde de Vilhena necessita com urgência.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria