Prefeito de Candeias do Jamari é morto à tiros em frente sua residência

O prefeito de Candeias do Jamari, Francisco Vicente de Souza (PSB), conhecido como “Chico Pernambuco”, foi assassinado na noite deste sábado, 18, em frente de sua residência por dois criminosos.

Pelo menos quatro tiros atingiram o político no momento em que ele chegava em casa em um carro, na Rua Gonçalves Dias, no bairro União.

A PM faz buscas pela região. Os criminosos estavam em uma moto.

De acordo com informações preliminares, o prefeito estaria com uma mulher no momento do crime, que chegou a ser baleada nas pernas e foi socorrida ao posto local e posteriormente ao Pronto Socorro João Paulo II.

A Polícia apurou que a dupla já aguardava o prefeito nas proximidades da casa dele. Quando “Pernambuco” estacionou, os criminosos se aproximaram e os dois atiraram. Como a rua não tem saída, deram a volta e fugiram.

Fonte: Rondoniagora