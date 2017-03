VEC quer recuperação em duelo contra o Guajará

O VEC ainda está indefinido para o duelo de domingo contra o Guajará pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. Dentre os jogadores com problemas físicos estão: Alex, Bruno, Fabinho e Mazinho.

De acordo com o técnico Wanderley Cesareti, alguns jogadores estão com problemas de contusão. “Estou aguardando a palavra do Departamento Médico”, revelou o treinador.

Após a derrota na estreia para o Real Ariquemes, a semana foi de muito trabalho no Lobo do Cerrado. “Tivemos uma semana muito forte de treinamento, revimos alguns pontos, discutimos alguns deles, buscando acertar posicionamentos e acredito no comprometimento do atleta”, acrescentou.

Sobre o jogo de domingo, o treinador acredita que será um duelo difícil para o VEC. “É um jogo que merece toda nossa atenção e todo nosso cuidado. Como os dois times vem de derrotas, em seus compromissos, ambos buscarão o melhor aproveitamento em busca da vitória”, frisou.

A provável formação para a partida de domingo será: Fernando Henrique; Pedro Paulo, Alex, Luan e Fábio Ricardo; Fábio Chagas, Tarcísio, André Felipe e Luiz Henrique; Mazinho (Robinho) e Bregueth.

A delegação do VEC embarca nesta sexta-feira, às 18 horas (horário de Rondônia), com destino a cidade de Guajará-Mirim. A chegada do Lobo do Cerrado está prevista para o sábado, às 10 horas (horário de Rondônia).

O VEC enfrenta no domingo, às 16 horas (horário de Rondônia), o Guajará no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Luh Coelho/VEC