Barcelona vence o Ji-Paraná e assume liderança isolada

O Barcelona venceu na tarde deste domingo, 19, o Ji-Paraná por 4 a 2 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. A partida foi válida pela segunda rodada da competição estadual.

Jogando em casa pela primeira vez na história, o Barcelona não se intimidou diante do maior campeão do estado e abriu o placar com Tuquinha, logo aos três minutos. Aos 25’, Lambari deixou tudo igual.

Na segunda etapa, o atacante Cabixi fez o segundo do Catalão Vilhenense, aos 26’. Mas três minutos depois, Marcio deixou tudo igual no placar. Aos 31’, Tuquinha fez o terceiro e Edilsinho marcou o quarto gol do Barcelona.

Com o resultado, o Barcelona segue com 100% de aproveitamento e assumiu a liderança isolada do Estadual com seis pontos. Na quarta-feira, o Catalão Vilhenense pode ser alcançado por Real Ariquemes ou Rondoniense, que se enfrentam no estádio Gentil Valério, no fechamento da rodada.

No próximo domingo, o Barcelona enfrenta o Rondoniense no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já o Ji-Paraná recebe no mesmo dia o Real Ariquemes no estádio Biancão.

Fonte: Futebol do Norte