Chico Pernambuco é o 2º prefeito assassinado em Rondônia este ano

A Polícia Civil começa a investigar o assassinato, a tiros [no tórax e na cabeça], do prefeito Francisco Vicente de Souza, o Chico Pernambuco(PSB). Sete anos atrás pertencera ao PMN, candidatando-se a deputado estadual. O crime ocorreu na noite sábado (19) nesta cidade a 22 quilômetros da Capital de Rondônia. Testemunhas informaram à Polícia Civil que quatro pessoas participaram do crime, ambas em motos. Uma mulher estava no carro e também foi baleado.

Já havia exercido o cargo após a emancipação do ex-distrito, [em 1992] e apoiou amplamente a zona rural, abrindo estradas, construindo pontes e conservando-as.O ex-prefeito, nascido no Ceará [leia abaixo entrevista feita pelo jornalista Antônio Queiroz] tinha fama de homem rude e, algumas vezes, violento no período [anos 1980 e 90] em que atuava nos garimpos de ouro do Rio Madeira, onde operava com dragas e balsas.

Essa atuação rendeu-lhe nova eleição, mais de 15 anos após a primeira, com mais de três mil votos. Anteriormente tentara, mas obteve êxito.

A região é marcada por conflitos pela posse de terra e para ela o governo estadual direciona diversas ações de segurança pública.

Francisco pertencia ao partido do vice-governador de Rondônia, Daniel Pereira. O vice Luís Ikenohichi (DEM) assumirá o cargo nesta segunda-feira (20).

Em menos de três meses, este é o segundo político morto em Rondônia. No dia 4 de janeiro, o ex-prefeito de Ministro Mário Andreazza, Neudi Persch (PTB), 48, foi morto a tiros por uma dupla de motocicleta. O carona foi quem disparou três vezes.

O suspeito de ter matado Neudi já está preso, e no meio desta semana teve um pedido de habeas corpus negado pelo Tribunal Regional de Justiça.

UM POUCO DA HISTÓRIA DE CHICO

Em 2010, quando candidato a deputado estadual pelo PMN [Partido de Mobilização Nacional]hico Pernambuco foi entrevistado pelo jornalista Antônio Queiroz no site Suas Notícias. Falava de suas pretensões empresariais, políticas e sociais. Principais trechos da entrevista:

Suas Notícias – É verdade que apesar de adotar o nome Chico Pernambuco, você é cearense?

Chico Pernambuco – Exatamente. Nasci no Ceará e o apelido de Chico Pernambuco surgiu à época que era empresário do setor mineral e trabalha nos garimpos do rio Madeira. É um apelido carinhoso e que tenho orgulho de ostentar.

Quando chegou em Rondônia?

Desembarquei em Rondônia na década de 1970 e estamos dando nossa parcela de contribuição ao progresso e desenvolvimento do Estado há 40 anos.

Como se deu seu ingresso na política?

Quando trabalhava no garimpo, tornei-me um líder da categoria sem querer. Muitos colegas do garimpo viviam dizendo para candidatar-me e não pensei duas vezes quando surgiu a oportunidade de ser candidato a prefeito de Candeias do Jamari. Fui o primeiro prefeito eleito daquele município, em 1992, estando filiado ao PSB, com 1052 votos. Em 2004, pelo PDT, voltei a ocupar o cargo de prefeito de Candeias, com 3.336 votos. Agora, os amigos querem que seja pré-candidato a deputado estadual. Mas, só a convenção do meu partido (PMN) e que pode decidir. Até lá estou à disposição da minha agremiação política.

Como você avalia a sua administração à frente da Prefeitura de Candeias do Jamari?

Não sou a pessoa mais indicada. Porém, devo afirmar que em 1992, a situação econômica do Brasil não era das melhores e o município começava a dar seus primeiros passos pela emancipação política-administrativa. Fiz o que estava ao meu alcance. Havia muitas coisas para serem feitas e, na medida do possível, realizei o que estava ao meu alcance financeiro.

E no segundo mandato, o que realizou?

Realizei importantes obras e serviços, especialmente na área social. Quero destacar o esforço que realizei para manter todas as estradas vicinais trafegáveis durante os quatro anos de minha administração, especialmente as que davam acesso ao distrito de Triunfo. Ofereci uma série de importantes serviços para os produtores rurais do Candeias do Jamari – seja na cidade ou na zona rural, notadamente na área de saúde, educação, transporte escolar e estradas vicinais.

Como foi o seu relacionamento com a Câmara de Vereadores do Candeias do Jamari, durante sua administração?

Chico Pernambuco – Foi um relacionamento respeitoso. Os vereadores tinham em minha administração todo apoio necessário para desempenharem as suas funções e, na medida do possível, atendi as reivindicações e proposituras que foram apresentadas e aprovadas nas sessões. Salvo algumas exceções, posso afirmar que mais de 90% dos pleitos eram atendidos. Portanto, tinha a Câmara de Vereadores do Candeias do Jamari uma relação de respeito e que só contribuiu para que realizasse uma administração séria e voltada para as ações sociais da população.

Qual o seu partido atualmente?

Estou filiado ao Partido da Mobilização Nacional (PMN) e vejo neste partido uma oportunidade de continuar dando minha parcela de contribuição ao progresso e desenvolvimento de Rondônia, haja vista que tenho realizado como empresário e, agora, pretendo fazer como político.

Então, significa dizer que vai disputar o próximo pleito eleitoral?

Não tem nada definido. Até porque o momento é de ajudar o PMN a se consolidar em Rondônia e depois é que vou pensar no que irei fazer. Porém, não posso me furtar de um convite do partido para disputar um cargo eletivo, especialmente se for para deputado estadual. Mas, por enquanto estou ouvindo os amigos, correligionários, eleitores e admiradores de minha atuação política. Vamos aguardar a convenção do PMN e até lá estaremos analisando o que é melhor para Rondônia.

Mas, sabe-se que seus amigos querem vê-lo na disputa para deputado estadual em outubro?

Respeito e agradeço aos amigos que simpatizam com uma pré-candidatura de minha parte. Volto a repetir que o futuro é que dirá qual o caminho a ser tomado, muito embora entenda que o PMN tem um considerável número de filiado que, certamente, estarão colocando seus nomes à apreciação da convenção do partido. Quero deixar bem claro que, se for para contribuir com Rondônia, sou pré-candidato a deputado estadual.

Como avalia o atual momento político em Rondônia?

É um momento de indefinição, adequação, articulação e conversação. A classe política de Rondônia tem disputado o atual momento e as vertentes são as mais distintas. Pode-se dizer que o quadro começa a se definir a partir de agora. Todos os cargos em disputa são importantes e vejo os de governador, senador e deputado estadual como os da preferência do eleitor rondoniense. Devemos ter de cinco a seis nomes em disputa ao Governo do Estado e quatro nomes fortes em busca das duas vagas para senador, além de centenas de candidatos em busca de uma cadeira na Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Que função Chico Pernambuco ocupa atualmente?

Estou com a Empresa Locarauto, na confluências das Avenidas Sete de Setembro com Marechal Deodoro, ao lado da Igreja Wesleyana, onde recebo os amigos diariamente para debater os mais diversos temas da atualidade, especialmente os que envolve os negócios e a política.