De virada, VEC supera o Guajará por 2 a 1 Rondoniense-2017

O VEC venceu, de virada, na tarde deste domingo, 19, o Guajará por 2 a 1 no estádioJoão Saldanha, e se reabilitou na disputa do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. A partida foi válida pela segunda rodada da competição estadual.

Mais de 500 pessoas estiveram no estádio e viram o time da casa sair na frente, após um cruzamento na área, o lateral direito do Guajará, Robson, empurrou pro fundo das redes do goleiro Fernando Henrique. Após o gol sofrido, o time do Vec acordou e 8 minutos depois chegou ao gol de empate. O camisa 10, Luiz Henrique, marcou seu segundo gol no campeonato.

Na volta do intervalo, o treinado Wanderley Cesaretti mudou algumas peças naequipe. Logo no início do segundo tempo, o lateral esquerdo Bruno Santa Rosa, voltou a sentir dores na coxa esquerda e foi substituído pelo camisa 15, Rodrigo Fonseca. As substituição continuaram e André Felipe entrou no lugar do lateral Pedro Paulo e o atacante Marlon, autor do Gol da vitória substituiu Bregueeth.

O Guajará não conseguiu mais ameaçar o gol Vilhena Esporte Clube que com várias chegada a área adversária, chegou ao seu gol aos 39 do segundo tempo, depois que o atacante Robinho recebeu a bola do meia-armador Rodrigo Fonseca e chutou no gol. O goleiro Anderson Pereira rebateu e a bola sobrou limpar para Marlon que bateu no canto e deu números finais a partida.

No final da partida os ânimos do jogadores ficou agitado e algumas agressões verbais foram registradas pelo árbitro. A partida terminou aos 50 minutos.

A partida deste domingo contou com um público pagante de 545 torcedores, registrando uma renda de R$ 5450,00.

Com o resultado, o VEC assumiu a quarta posição com três pontos. Já o Guajará é o lanterna da competição, ainda sem pontuar.

Na próxima rodada, o VEC recebe o Genus no estádio Portal da Amazônia. Já o Guajará encara o Ariquemes no estádio Gentil Valério.

Fonte: Futebol do Norte