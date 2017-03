Motociclista fica em coma após acidente no centro de Vilhena

Um grave acidente aconteceu nas primeiras horas deste domingo, 19, no Centro de Vilhena, deixando um motoqueiro em estado gravíssimo.

Conforme apurado no local, o motociclista que tem 21 anos, seguia pela Avenida José do Patrocínio, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Avenida Castelo Branco, acabou atingindo um veículo que seguia sentido UNIR.

Com o impacto da batida, o jovem sofreu traumatismo craniano e foi socorrido às pressas ao Hospital Regional de Vilhena. Uma passageira do veículo também se feriu, porém, sem gravidade.

A perícia esteve no local e após os trabalhos de praxe, os veículos foram liberados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia