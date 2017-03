Polícia identifica mulher que estava com prefeito na hora da execução

A Polícia Militar identificou a mulher que estava com o prefeito de Candeias do Jamari, na hora em que foi morto, na noite de sábado, 18, em frente de sua residência na Rua Gonçalves Dias, no Bairro União, naquele município.Trata-se de Bruna Blackman Mota, de 21 anos,

Bruna foi baleada na perna e mão e levada às pressas para o posto de saúde do município. Posteriormente a jovem foi transferida para o Hospital João Paulo II, onde foi submetida a procedimento cirúrgico e não corre risco de morte.

De acordo com informações levantadas pela polícia e testemunhas, pelo menos quatro bandidos em duas motocicletas, estavam aguardando o prefeito chegar em sua residência..

Eles o interceptaram e realizaram os disparos, fugindo em seguida. Ainda de acordo com informações da polícia, uma motocicleta teria sido encontrada queimada durante a madrugada deste domingo (19), nas cercanias de Candeias do Jamari.