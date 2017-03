Bebê de um ano morre em acidente de moto e pais foram socorridos ao HR

O garoto de pouco mais de um ano sofreu morte instantânea. Os pais foram socorridos ao Hospital Regional (HR) pelo Corpo de Bombeiros.

Acidente envolvendo um caminhão Mercedes Benz – Boiadeiro e uma moto CG aconteceu na noite desta segunda-feira, 20, na BR-364 – próximo ao trevo de acesso a Colorado.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, Elivelton Gomes Ferreira, de 26 anos, pilotava a moto e seguia pela rodovia sentido Vilhena, quando colidiu com o caminhão.

Além do Elivelton, estava na moto a esposa dele Cristiane Langner Ferreira, de 21 anos, e o filho Andre de pouco mais de um ano de vida.

A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e acionou a Política Técnica (perícia) e depois dos trabalhos de praxe o corpo da criança foi liberado para remoção.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia