Choque entre carro e moto deixa uma pessoa ferida

Claudineia de Souza lima, de 43 anos, estava de carona na moto, ela sofreu ferimentos e foi levada para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Acidente envolvendo uma moto Biz – 100 e um carro Ford Focus aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 20, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com Luiz Masiero, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, José Campos de Souza, de 41 anos, pilotava a moto e seguia pela Avenida Presidente Nasser, sentido Juína, quando no cruzamento com Luiz Masiero colidiu com o carro.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia