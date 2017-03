Deputada entrega seis tratores às associações rurais de Vilhena

Nas últimas semanas foram entregues os seis tratores destinados às Associações Rurais do município de Vilhena, sendo estes maquinários adquiridos pelo Governo do Estado com recursos oriundos das emendas da Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB).

A deputada fez questão de entregar todos os maquinários a cada associação, sendo sempre muito bem recebida pelos membros que agradeceram o apoio e ouviram as palavras da parlamentar.

Ao todo são nove maquinários, que chegaram a Vilhena ainda em julho do ano passado, mas devido a alguns impasses, somente neste ano puderam ser entregues aos produtores rurais. Dos nove, três serão entregues às cidades do Cone Sul, sendo, Colorado do Oeste, Cabixi e Chupinguaia, onde a deputada já está providenciando a data para oficializar a entrega.

“Estou muito feliz em ter finalmente concluído mais um compromisso. Ajudar o homem do campo é valorizar o alimento diário em nossas mesas. Vamos fortalecer ainda mais a estrutura da prefeitura, com uma patrulha mecanizada que muito em breve estará à disposição dos produtores”, disse Rosangela.

A primeira entrega do trator foi para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Portal, que tem como presidente a agricultora Rosalina. “Agradeço todo o apoio da deputada e também da prefeitura que não mediu esforços para agilizar o processo e podermos finalmente atender as nossas necessidades relacionadas a este trator”, disse a presidente.

A Associação Corumbiara Nova, foi a segunda contemplada, representada pelo presidente Alex de Oliveira, que na oportunidade revelou que a associação tem onze anos e esta é a primeira vez que recebe um maquinário para atender as famílias associadas.

O terceiro ato de entrega foi para a Associação Chacareira do Setor Vilhena, que tem como presidente o produtor Francisco Nogueira. O presidente agradeceu a deputada pelo maquinário e destacou os trabalhos realizados pela SEMAGRI – Secretaria de Agricultura do município que vem batalhando para atender todas as necessidades da agricultura familiar.

A Associação Flor da Serra, localizada na Linha 145, do presidente Valdemar foi a quarta agregação a receber o trator. O presidente preparou um almoço em comemoração à conquista e agradeceu o intenso apoio recebido da deputada Rosangela e de toda equipe da SEMAGRI.

A quinta associação contemplada foi a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Nascente do Rio Pimenta. E para comemorar a entrega do maquinário, o presidente Ailton (popular Dipirona) solicitou que a deputada plantasse uma árvore para marcar a data, a árvore da espécie Oiti, recebeu o nome de “18 de março”, em homenagem ao primeiro maquinário conquistado pela associação.

A última associação vilhenense a receber o trator, foi a Associação Corumbiara Nova União, do presidente Cléber, que preparou um grande almoço para comemorar com os membros da entidade a conquista.

Rosangela agradeceu o apoio e a confiança de todos os associados das entidades contempladas que se organizaram e regularizaram as documentações para serem contemplados com esses maquinários. “É muito importante estar com as documentações em dia, pois assim, todos os produtores associados são beneficiados com os maquinários e futuramente com os maquinários de uma patrulha mecanizada que será destinada a Vilhena”, finalizou a parlamentar.

A deputada destinou, através de suas emendas, uma patrulha mecanizada para atender a prefeitura do município de Vilhena. O pacote contará com uma PC, um caminhão Truck e um trator de grande porte, com grade e roçadeira. O valor da emenda é de aproximadamente 900 mil reais e atenderá todas as associações que estiverem regularizadas e cadastradas na Secretaria Municipal de Agricultura.

Autor e fotos: Assessoria