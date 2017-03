Em reunião com prefeita e servidores, advogado deixa direção do SAAE

O advogado César Stefanes, já não é mais diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vilhena (SAAE).

Ele deixou o cargo após reunião com a prefeita Rosani Donadon e servidores, na manhã desta segunda-feira, 20.

A atitude foi necessária por conta do desgaste sofrido devido ao reajuste da taxa de água em 40%. “Houve desgaste de ambas partes. Este aumento veio para melhoria do próprio SAAE e da população. O custo para cada morador de Vilhena é 70% mais barato que na CAERD, que está presente em outro municípios, por exemplo. A minha saída é do SAAE, não do grupo que pertenço há anos. Estarei na gestão da prefeita pronto para ajudar no que for preciso.” ressaltou Stefanes.

Ele salientou que o reajuste foi suspenso, e que a intenção é fazer um novo debate, com maior participação popular, momento em que devem ser apresentadas as necessidades da autarquia.

Stefanes, porém, defendeu o reajuste do valor de água para evitar o fechamento e equilibrar o setor financeiro da autarquia. “A medida tomada era de ação imediata. Neste ano já tinha recebido recomendações do Tribunal de Contas para controlar esta dívida. Se não houver reajuste na tarifa de água, o SAAE, daqui a dois anos, não conseguirá pagar a dívida que passa dos R$ 2 milhões e terá que fechar as portas”, garante.

A prefeita Rosani Donadon ressaltou mudanças necessárias para dinamizar a gestão municipal. “Fiz questão de agradecer pessoalmente ao César Sthefanes por ter aceitado o desafio de comandar o SAAE por 70 dias. Sei que autarquia é complexa e essencial para melhorar a vida do cidadão. Mas o César não irá deixar o grupo, só está sendo remanejado.”

A partir de agora, o SAAE fica sobre supervisão de Givaldo Rios, diretor-adjunto, que já está desenvolvendo trabalho na autarquia desde o início do ano.

