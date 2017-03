Justiça autoriza viagem de ex-vereador de Vilhena ao Mato Grosso; ele é acusado de corrupção

O ex-vereador de Vilhena José Garcia da Silva, do DEM, preso em outubro do ano passado acusado de ter participado de um grande esquema de corrupção na Câmara Municipal fora autorizado pela Justiça de Rondônia a viajar à Zona Rural de Cuiabá.

Entenda

No dia 02 de fevereiro deste ano, José Garcia teve a prisão preventiva substituída pela domiciliar, após um habeas corpus ter sido deferido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ/RO). A decisão foi motivada pelo quadro de depressão do então detento, que estaria com a saúde “extremamente debilitada devido ao transtorno mental”.

A autorização para a viagem ao Mato Grosso foi concedida pela juíza de Direito Liliane Pegoraro Bilharva, da 1ª Vara Criminal de Vilhena.

Ela levou em consideração parecer favorável apresentado pelo Ministério Público de Rondônia (MP/RO) ao pleito de Garcia.

Da Silva está autorizado a ficar fora do Estado do dia 17 ao 27 deste mês. A Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS/RO) foi comunicada da decisão.

Autor: Rondoniadinamica

Foto: Divulgação