Menor é executado na frente da esposa em Vilhena

Na noite deste domingo, 19, um rapaz identificado como Bruno Barbosa, de apenas 16 anos, foi executado à tiros na frente da esposa, na Rua 921, próximo ao cruzamento com a Rua H5, no Setor Zico, área rural de Vilhena.

Conforme apurado no local, o casal seguia de bicicleta pela Rua H5, quando acessaram a Rua 921 e se depararam com um homem que vinha em sentido oposto, também de bicicleta, o suspeito parou em frente ao casal e disparou pelo menos três vezes contra Bruno, acertando apenas dois tiros e o terceiro acertou o chão com a vítima já caída.

Segundo testemunhas, a vítima já tinha passagens pela polícia, ele estaria sendo ameaçado de morte por um desafeto, o que indica um possível acerto de contas.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito, a Polícia Militar isolou a área e colheu informações que ajudarão a esclarecer o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia