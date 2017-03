Moto-taxista sofre fraturas após colisão no Bodanese

Um dos envolvidos estava embriagado, além disso, não possui carteira de habilitação.

Acidente entre duas motos sendo uma Yamaha ZTX 250 e uma Honda CG 150 – moto-táxi aconteceu na noite desta segunda-feira, 20, na Avenida Augusto Nicolielo no bairro, Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra Rondônia, a moto-taxista foi desviar de buracos na via e acabou invadindo a pista contrária, com isso, bateu de frente com o condutor da moto Yamaha.

A moto-taxista tinha uma passageira, que após o acidente não foi localizada. A moto-taxista sofreu possível fratura na perna e no braço, ela foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional (HR) pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor da moto sofreu escoriações leves. Ele foi submetido ao teste do bafômetro no qual apontou embriaguez. Além disso, não é habilitado.

A Polícia Militar de Trânsito registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia