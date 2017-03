PC encontra moto carbonizada que pode ter sido usada em assassinato de prefeito

A Polícia Civil que já trabalha para elucidar o assassinato do Prefeito de Candeias do Jamari, Chico Pernambuco, morto na noite do sábado, 18, encontrou momentos depois da execução uma motocicleta incendiada em outra região da cidade.

Em entrevista ao G1 a delegada Keity Mota informou que a polícia está tomando várias linhas de investigação, e uma delas é o crime de motivação passional.

De acordo com a delegada, uma mulher que estava junto ao prefeito na hora do crime não foi morta, porém acabou baleada e socorrida ao hospital. Moradores informaram à polícia que a mulher já teve outras relações amorosas na cidade.

Ainda de acordo com a delegada, os suspeitos foram vistos por moradores da região andando próxima a casa do prefeito, a sua espera. Oque classificou o crime como “muito elaborado”, na qual os suspeitos estavam planejando a ação criminosa e sabiam que o prefeito estava pra chegar.

A delegada informou que momentos depois do crime, uma motocicleta foi localizada totalmente queimada em outra região da cidade, oque para a polícia, leva a suspeitar que a moto possa ser a mesma utilizada na execução do prefeito. O veículo foi removido pela polícia.

Fonte: Rondoniavip