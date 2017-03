PIMENTEIRAS: vice-prefeita recebe visita da secretária do Seas

A vice-prefeita Valeria Garcia (PP) recebeu na manha desta segunda-feira (20) em seu gabinete na prefeitura de Pimenteiras a visita da secretária estadual de Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Hérika Fontinele.

A visita da secretária é para discutir sobre projetos destinados ao município de Pimenteiras, entre eles a construção do prédio do Cras do município e a implantação de projetos lançados pelo governo federal, para o atendimento presencial aos filhos beneficiários do Bolsa Família.

Valeria disse que são muito importantes as ações do governo de estado através da secretária estadual de Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Hérika Fontinele. “A assistência social é muito importante para o atendimento aos cidadãos a nossa administração terá todo o suporte”, concluiu a vice-prefeita.

Participaram da reunião, Flora Pimentel, da regional de Vilhena, Secretária de Assistência Social e primeira dama do Município, Cristiane Terezinha Preto, e técnicos do Cras.

Autor e foto: Assessoria