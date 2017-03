PM prende dupla minutos após cometerem roubo

Na manhã desta segunda-feira, 20, dois rapazes armados com facas assaltaram duas mulheres que caminhavam em uma rua da cidade.

Os suspeitos estavam armados com facas e levaram os pertences pessoais das vítima.

A polícia foi acionada conseguiu interceptar os dois rapazes próximo à Avenida Benno Luiz Graebin.

Ao avistar a rádio patrulha, os suspeitos ainda tentaram se desfazer dos produtos roubados, mas acabaram sendo pegos em flagrante.

Eles foram identificados como Everson e Márcio, ambos ainda estavam com as facas usadas no crime.

A dupla foi conduzida à delegacia de Polícia Civil de Vilhena e foi reconhecida pelas vítimas. A polícia acredita que os suspeitos já tenham cometido vários outros assaltos como este, devida a semelhança nas ações.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia