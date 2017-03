Polícia registra briga generalizada entre jogadores de futebol em Colorado

No final da tarde deste domingo, 19, a Polícia Militar de Colorado do Oeste foi chamada para conter uma briga generalizada que acontecia dentro do estádio municipal entre jogadores que disputavam uma partida de futebol.

De acordo com ocorrência, vários atletas se desentenderam e começaram as agressões entre eles. Pelo menos dois deles ficou lesionado na cabeça e foram socorridos ao hospital municipal.

As vítimas socorridas foram identificadas como sendo Thiago Thomas Mota de Oliveira e Denilson dos Santos Jesus. Sete suspeitos foram levados para a delegacia de Polícia Civil para esclarecerem os fatos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração