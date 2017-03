Por ciúme, marido mata mulher na frente dos filhos em Chupinguaia

Jalete Alves dos Santos Nogueira foi morta pelo marido a tiros na tarde deste domingo, 19, numa fazenda na região de Chupinguaia.

O crime aconteceu por volta das 14h30, na sede da fazenda Cabriúva a cerca de 40 quilômetros do município.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito identificado por Amado Ramos Machado estava numa festa de aniversário com a esposa e dois filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 11 anos. Durante a festa Amado ficou com ciúmes da sua esposa com um rapaz que também estava na festa.

Ele chamou a esposa para irem embora, quando chegaram em casa, mandou ela sentar no sofá e começaram a discutir, ele sacou uma arma e atirou por três vezes contra ela na frente dos filhos.

Após assassinar a mulher, Amado fugiu numa caminhonete da fazenda no qual é gerente. O suspeito abandonou o veículo a uns 10 quilômetros da fazenda e se embrenhou na mata. Até o fechamento da matéria, não tinha sido capturado pela polícia.

A Polícia Técnica foi até a fazenda e depois dos trabalhos de praxe o corpo foi liberado para a funerária São Matheus fazer a remoção.

O corpo da vítima será transladado para a cidade de Parecis-RO, onde será velado e sepultado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia