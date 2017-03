URGENTE: Grave acidente deixa um morto e dois feridos no trevo de Colorado

Um grave acidente no trevo de Colorado, deixou pelo menos uma pessoa morta e dua gravemente feridas, no início da noite desta segunda-feira, 20.

O caso está sendo registrado neste momento, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados por uma testemunha que relatou que uma pessoa havia morrido na hora e outras duas estariam aguardando socorro.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Vilhena está no local fazendo o resgate dos sobrevivente e deve chagar no Hospital Regional há qualquer momento.

Uma equipe de reportagens do Extra de Rondônia já se deslocou até trevo e em breve teremos mais detalhes sobre este grave acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Imagem: Ilustrativa