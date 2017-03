Barcelona implanta departamento de futebol feminino

A implantação do departamento destinado às atividades do futebol feminino foi confirmada na manhã desta segunda-feira, 20, pelo presidente do Barcelona, José Luiz Pereira, após reunião com Viviane Almeida, que assumirá o cargo de gerente de futebol feminino. O objetivo é disputar o Campeonato Rondoniense de 2017, previsto para junho deste ano.

As negociações com Viviane Almeida, que agora passa a integrar o Catalão Vilhenense, já vinha acontecendo há alguns dias. Viviane tem um extenso currículo no futebol feminino de Rondônia, tendo como destaque os trabalhos desempenhados junto ao Sport Club Genus (RO) e o Tiradentes (PI), times pelos quais disputou a Copa do Brasil.

“Acredito que um grande passo dado pela diretoria, o futebol abre portas para arrecadação de fundos. Além disso, todos os clubes que têm interesse em disputar competições a nível nacional terão que ter um departamento feminino e o Barcelona está saindo na frente”, comentou Viviane.

O presidente, José Luís Pereira, falou sobre essa nova iniciativa do Índio do Norte. Para o presidente, desde o surgimento do Barcelona, esse sempre foi um dos objetivos do clube, de criar o Departamento de Futebol Feminino (DFF). “A criação do time feminino sempre foi um dos objetivos da diretoria, um time moderno e justo precisa dar a oportunidades para as mulheres que sempre são deixadas de lado. Com a contratação da Viviane vamos dar celeridade a esse processo”, comemorou.

O presidente ainda confirmou que todas as jogadoras do estado vão ter oportunidade de vestir a camisa do Barcelona. Uma peneira para selecionar atletas deve ser realizada nas próximas duas semanas, o elenco deve ser composto por 23 jogadoras.

Autor e foto: Assessoria