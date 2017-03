BR-364: professoras sofrem acidente ao retornar do distrito de São Lourenço

As primeiras informações dão conta que por volta das 14h40 desta terça-feira, 21 três professoras retornavam do distrito de São Lourenço onde dão aula na escola rural do município de Vilhena, quando a motorista ao tentar ultrapassar uma carreta, foi fechada e acabou tombando o veículo.

De acordo com as informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, as professoras sofreram escoriações leves e foram socorridas por populares que passavam pelo local.

O carreteiro que teria provocado o acidente, não deu conta do acontecido e continuou a viagem.

A reportagem está em busca da identificação das vítimas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta