Comissão de Chupinguaia visita SEMEC de Vilhena para intercambio esportivo

Uma comissão de representantes da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo de Chupinguaia (Semectur) visitou na manhã desta terça-feira, 21, a Secretaria de Esportes e Cultura de Vilhena (Semec).

Valdomiro Custódio (Careca), diretor de Esportes, Cleudinei Borges, assessor de Esportes, e Vagner Rodrigues Correia, professor do CRAS, foram recepcionados pelo secretário Natal Jacob (Natalzinho)e pelo secretário Adjunto, Manoel Ayres.

A visita teve como objetivo, segundo o desportista Careca, iniciar contatos com a Semec para um intercâmbio com Vilhena e assim ajudar a fortalecer o Esporte em Chupinguaia. “Vilhena tem um histórico muito positivo na área esportiva, principalmente quando está sob o comando do Natalzinho. A repercussão do trabalho dele é louvável e tem o respeito dos desportistas de todo o Estado. Na verdade ele é uma referência em nossa região e por isso estamos aqui. Queremos compartilhar um pouco da experiência do Natalzinho e com certeza isso vai incrementar o Esporte de nosso município”, comentou.

Para Natalzinho, o setor esportivo das administrações municipais tem que ter uma atenção especial, pois está aliado às ações sociais da prefeitura. “O Esporte une pessoas de várias idades e de todos os níveis sociais. Cada município precisa ter bons projetos esportivos. As ações implantadas em Vilhena é resultado de um trabalho sério e com respaldo da prefeita Rosani Donadon. Isso é fundamental. Esse ano, estaremos realizando e promovendo várias ações que vão fomentar ainda mais o Esporte local”, destacou o secretário da Semec.

Em relação à visita da comissão de Chupinguaia, Natalzinho disse que está à disposição para firmar o intercâmbio proposto e orientou que a prefeitura e os responsáveis pela Semectur firmassem alianças políticas com deputados e senadores para que sejam disponibilizados recursos de emendas para o Esporte daquele município.

O secretário adjunto da Semec deu também total apoio a uma possível parceria e colocou à disposição o projeto da escolinha do Grêmio no qual é coordenador geral. “Apresentei para eles o nosso projeto e ficaram interessados. Acredito em breve teremos uma extensão do centro de Treinamento Esportivo Grêmio FBPA Ayresbool em Chupinguaia”, salientou Manoel Ayres.

Texto e foto: Assessoria