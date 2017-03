Confúcio Moura diz apoiar a Operação Carne Fraca mas pede responsabilidade na divulgação dos fatos

O governador do Estado de Rondônia Confúcio Moura (PMDB), criticou a Operação Carne Fraca deflagrada na última sexta-feira (17) pela PF que identificou esquema de pagamento de propina e liberação de produtos irregulares.

O chefe do Poder Executivo estadual falou rapidamente com a imprensa na tarde desta segunda-feira (20) antes da solenidade de abertura da Aula inaugural do Ano Letivo Escolar/2017 do Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará, realizada no Centro de Treinamento da EMATER – Centrer localizado na BR 364 zona rural de Ouro Preto do Oeste, Confúcio disse ser favorável ai trabalho investigativo da PF, mas cobrou uma maior responsabilidade na divulgação dos fatos que segundo o mesmo foi levado de forma destorcida para a população.

O governador lembrou que dos mais de 4 mil frigoríficos existentes no Brasil apenas 0,3% estão envolvidos na investigação policial e nenhum desses é do Estado de Rondônia. Confúcio asseverou que isso mostra, o trabalho eficaz que Rondônia vem executando para defesa sanitária animal e também vegetal. No entanto na avaliação do governador a Operação Carne Fraca pode, em curto espaço, prejudicar o mercado de venda da carne do estado mas, garantiu que este impacto será amenizado por Rondônia ter uma fiscalização eficiente sendo reconhecido pelo mercador internacional que aponta a nossa carne de procedência idônea.

Diante das consequências desta operação, o governador vê a necessidade de um esclarecimento ao cidadão consumidor. Confúcio disse que o consumidor deve ficar atento para não cair em informação desencontrada e pontuou que o gado de Rondônia é de boa procedência e os frigoríficos instalados no Estado estão fora da lista divulgada pela PF e nesta plataforma vai continuar conquistando mercados e dando qualidade e segurança para o consumidor. “Se faz necessário que todos se una para defender a nossa carne que tem sua qualidade reconhecida tanto no mercado interno como no externo. O nosso gado em sua quase totalidade se alimenta de pasto isso garante a chamada “carne verde”, fator altamente positivo para a nossa economia, diante deste quadro faltou responsabilidade na divulgação dos fatos”, afirmou o governador.

O Estado de Rondônia tem um rebanho estimado em mais de 13 milhões de cabeças o que assegura a 6ª posição em rebanho bovino no Brasil, o estado está livre da aftosa há vários anos sendo área de livre comércio. A pecuária de corte é um decisivo fator na economia gerando mais de 8 mil empregos diretos.

Operação Carne Fraca

Deflagrada na sexta-feira pela Polícia Federal, a carne fraca investiga fraudes em carnes produzidas por 21 frigoríficos, vendidas no Brasil e no exterior.

Segundo a PF, fiscais do Ministério da agricultura recebiam propina para liberar licenças sem realizar a fiscalização adequada nos frigoríficos.

A investigação indica que eram utilizadas substâncias químicas para maquiar a carne vencida, e que água era injetada nos produtos para aumentar o peso.

Autor: Alexandre Araujo

Foto: Divulgação