Escolinha do Grêmio faz participação especial em jogo do Barcelona

No domingo, 19, teve embati pelo Campeonato Rondoniense entre Barcelona Futebol Clube x Ji-Paraná no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. O jogo contou com participação especial dos alunos do Centro de Treinamento Esportivo Grêmio FBPA – Ayres Boll, os pequenos atletas se apresentaram ao público na preliminar e durante o show do intervalo.

Segundo o professor e coordenador do projeto Manoel Ayres o convite partiu do clube Barcelona. “Além de homenagear o Catalão Vilhenense, aproveitamos para divulgar os trabalhos da escolinha”, explicou.

Centro

Atendendo a 190 atletas com treinos todas as segundas, quartas e sextas-feiras, em dois horários das 8h as 09h30 e das 15h30 as 17h00, o centro está com as inscrições abertas.

De acordo com Ayres para o mês de junho ocorrerá visitas de avaliadores do clube Ponte Preta, em julho os do Criciuma, sendo a grande avalição do Grêmio prevista para setembro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação