Menor baleado na cabeça portava maconha no bolso

O menor alvejado por pelo menos três disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira, 21, foi identificado como Álvaro Alberto Cabral Mihl, de 16 anos, ele portava aproximadamente sete gramas de maconha em um dos bolsos.

Conforme apurado no local e posteriormente informado no boletim de ocorrências, o jovem estava caminhando pela Rua 806, no Bairro Alto Alegre, quando vizinhos ouviram disparos de arma de fogo e em seguida avistaram uma motocicleta de cor cinza saindo do local em alta velocidade.

Com a vítima ainda no chão, uma garota de 12 anos de idade, possivelmente conhecida do jovem, se aproximou e pegou o celular do rapaz, em seguido foi para sua casa.

Uma rádio patrulha da Polícia Militar esteve no local e conduziu a menor até a delegacia de Polícia Civil, onde ela confessou a intenção de furtar o objeto, porém uma investigação deve apontar se esta é toda a participação da menina no neste caso.

Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente socorreu a vítima ao Hospital Regional, o estado de saúde de Álvaro é considerado crítico.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia