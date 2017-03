Mulher desaparecida entra em contato com a família e diz que estava em lua de mel

Tânia Wazem, de 28 anos, que supostamente estava desaparecida, inclusive a família fez boletim de ocorrência, entrou em contado e disse que está bem.

Tânia saiu de casa no último domingo, 19, por volta das 06 horas da manhã e não disse a família para onde ia.

Elza, mãe de Tânia preocupada com o sumiço da filha registrou na delegacia de Polícia Civil seu desaparecimento.

Porém, as informações que chegaram à redação do Extra de Rondônia é que ela entrou em contado e disse que estava passando lua de mel com o namorado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação