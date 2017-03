Primeira exposição do Espaço Cultural da Sicoob Credisul é um sucesso

Cerca de mil pessoas visitaram a exposição “Terra de Rondon”, que ficou em cartaz durante 30 dias no Espaço Cultural Marechal Cândido da Silva Rondon, em Vilhena.

A exposição exibiu, de 3 de fevereiro a 3 de março, fotografias históricas do desbravador e sertanista que dá nome ao centro cultural e um vídeo documentário sobre a missão que desbravou o Estado ligando o norte ao sul do País por meio das linhas telegráficas.

“O espaço cultural tem esse objetivo: levar cultura de qualidade, algo muito escasso em nossa cidade, à toda população”, afirma o presidente da Sicoob Credisul, Ivan Capra.

Várias escolas, como a Coopevi, Santa Lúcia Filipini, Sesi Rondônia, Wilson Camargo e Hermógenes Nogueira realizaram visitas em grupos com seus alunos, aproximando os estudantes da arte e da história.

O escritor e secretário de Turismo do Estado, Júlio Olivar, também compareceu à mostra, tecendo elogios às instalações e à atividade cultural. “O CTC Sicoob Credisul está no mesmo nível dos espaços culturais de São Paulo”, disse o autor, um apaixonado pela história de Marechal Rondon, sobre o qual escreveu o livro “Caminhos de Rondon”.

Estiveram ainda em exposição, uma coleção de bustos de personalidades importantes da história de Rondônia, como o próprio Marechal Rondon e o ex-presidente norte americano Theodore Roosevelt, que explorou a região em 1913 juntamente com Rondon.

Esculpidos pela artista plástica Veronete Ritzmann, os bustos chamaram a atenção dos visitantes pelo extremo realismo das peças.“Achei muito legal. Parecia uma pessoa de verdade”, disse a estudante Letícia Miranda, de 9 anos, que também se encantou com as fotografias antigas.

Outros objetos, como livros e mapas cartográficos, e relíquias como uma xícara personalizada com o brasão do Governo de Rondônia, datada da década de 1970, também compunham o acervo exibido na exposição. Produzido pela coordenadora de Marketing da Sicoob Credisul, Adevania Silveira, a exposição “Terra de Rondon” contou com a curadoria de Jeferson Batista e montagem de Kátia Valéria.

Localizado no piso térreo do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, em Vilhena, o Espaço Cultural ocupa uma área de 150 metros quadrados juntamente com o Bistrô Paladar, e está se consolidando como ambiente de difusão da cultura e da memória da cidade, aliada à uma excelente gastronomia.

“O espaço abrigará mostras culturais, shows musicais e demais atividades artísticas. Já estamos criando um calendário anual de eventos, selecionando trabalhos de artistas locais e nacionais”, adianta Adevania.

Para os próximos meses, uma série de atividades culturais já está programada como, por exemplo, as apresentações da Orquestra Sinfônica de Vilhena (dia 29/4) e da Orquestra Sinfônica Agnus, de Rolim de Moura (dia 29/6). Ambas as atrações acontecerão na Sala Expansão, no piso superior do Centro de Treinamento e Cultura da Sicoob.

Fonte: Assessoria