URGENTE: encontrado corpo de fazendeiro desaparecido no Rio Guaporé

Foi localizado na tarde desta terça-feira, 21, o corpo do fazendeiro e ex-candidato a prefeito de Pimenteiras do Oeste, Toninho Peres.

Equipe do Corpo de Bombeiros do 3º Grupamento de Vilhena, com apoio da Polícia Militar, amigos e populares, trabalharam por várias horas a fio a procura de Toninho que desapareceu no último domingo, 19, quando saiu da pousada do Carlinhos com destino a pausada do Renato.

O barco que ele estava foi encontrado por amigos a deriva no Rio Guaporé com o motor desligado e chave na ignição.

Agora que o corpo foi localizado, a polícia deverá abrir inquérito para desvendar este mistério, já que Toninho conhecia muito bem a região e era um excelente piloto de barco.

A equipe do Extra de Rondônia foi para o local onde o corpo foi encontrado. Em breve mais informações.

Veja matérias

http://www.extraderondonia.com.br/2017/03/20/corpo-de-ex-candidato-a-prefeito-de-pimenteiras-desaparecido-no-rio-guapore-ainda-nao-foi-encontrado/

http://www.extraderondonia.com.br/2017/03/20/pimenteiras-mergulhadores-fazem-buscas-nas-aguas-do-rio-guapore-a-procura-do-fazendeiro-que-esta-desaparecido/

http://www.extraderondonia.com.br/2017/03/19/fazendeiro-desaparece-nas-aguas-do-rio-guapore-em-pimenteiras/

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia