1º Subgrupamento de bombeiros será inaugurado nessa quinta em Vilhena

Governo atende solicitação de deputado e inaugura amanhã nova sede do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Vilhena.

O deputado Luizinho Goebel (PV) agradeceu o governo do Estado pelo anuncio da inauguração do 1º subagrupamento de bombeiros militar de Vilhena, que acontecerá nessa quinta-feira (23) as 09h na rua Pedro Diniz da Costa no bairro Bela Vista.

A obra foi realizada após pedido do deputado Luizinho Goebel, por entender a necessidade do Corpo de Bombeiros contar com um local novo e adequado a fim de atender a demanda de Vilhena. “Nossa cidade tem crescido muito e o corpo de bombeiros desenvolve um excelente trabalho em nossa cidade, e por isso precisavam de novas instalações”, disse.

Luizinho destacou que desde que apresentou a demanda ao governo do Estado foi bem recebida tanto que nesta quinta-feira (23) acontece a inauguração. “Isto é fruto de um mandato participativo que tenho desenvolvido. Após muitas reuniões com os nossos valorosos bombeiros identificamos a necessidade se ter um prédio novo e moderno para atender a demanda de nossos profissionais de Vilhena”, finalizou.

Fonte: Extra de Rondônia