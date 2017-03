Ações de conscientização sobre importância da água incluem passeata e pits stops

Com uma programação diferenciada, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) realizou, na manhã desta quarta-feira, 22, comemoração ao Dia Mundial da água com Pit Stops nas principais Avenidas de Vilhena.

Givaldo Rios, diretor interino da autarquia, liderou o evento e percorreu os pit stops com sua equipe para conscientizar a população da importância do consumo consciente de água.

O evento contou com apoio da prefeita Rosani Donadon (PMDB) que fez a abertura oficial da programação no Tiro de Guerra, de onde seguiram para as avenidas.

Também participaram a secretária de integração governamental Ivete Pires (SEMIG), Sargento Denizar do Tiro de Guerra (TG) e a presidente da Guarda Mirim, Sueli Magalhães.

A programação iniciou às 8h e encerrou às 16h, nos semáforos das Avenidas Major Amarantes, Melvin Jones, Jô Sato e Avenida Paraná e contou com apoio de soldados do Tiro de Guerra, agentes da Guarda Mirim e Semtran.

A equipe, ainda, visitou o paço municipal, a câmara municipal, Secção OAB Vilhena, Fórum Municipal, TCE regional Vilhena e Ministério Público Estadual (MPE). “Nós sempre estaremos fazendo eventos voltados à sustentabilidade e garantindo a universalização da prestação dos serviços de abastecimento de água, pois entendemos que a água é o recurso mais precioso que a terra fornece a humanidade”, encerrou Givaldo Rios.

Texto e fotos: Assessoria