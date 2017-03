BR-364: entroncamento de acesso a Colorado já é conhecido como “trevo da morte”

No mês de fevereiro de 2014, o então deputado federal Amir Lando (PMDB), divulgou que a ordem de serviço tinha sido assinada pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para construção da rotatória na BR-364 que dá acesso a BR-435 – para várias cidades do Cone Sul.

O parlamentar havia protocolado um ofício na sede do DNIT, solicitando urgência na execução da obra, uma vez que, segundo o deputado, a região possui elevados índices de acidente de trânsito, inclusive com mortes, “Fui procurado por uma comissão mobilizadora de moradores e dessa forma comecei a pressionar o órgão, em Brasília, para que fizesse uma rotatória na região”, disse Amir Lando.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos 51 mil veículos transitam pela região que dá acesso aos municípios de Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste.

Algum tempo depois a obra teve início, porém, as máquinas ficaram mais ou menos três meses e foi paralisada, até então tudo que foi feito ficou perdido meia à vegetação. A BR-364 no trecho de Vilhena a Pimenta Bueno está intrafegável, buracos estão provocando diversos acidentes com vítimas fatais. Na última segunda-feira, 20, um acidente com uma moto e caminhão no entroncamento de acesso a Colorado tirou a vida de um bebê de um ano e dois meses e deixou os pais em estado grave no Hospital Regional de Vilhena. Clique aqui e relembre o caso.

Rondônia tem oito deputados federais e três senadores que literalmente não trafegam pela rodovia que corta o Estado, pois só andam de avião ou helicóptero. Com isso, não sabem o que está passando os usuários da rodovia, que já apelidaram a BR como rodovia da morte.

Os motoristas na hora que saem para trabalhar e levar o progresso rezam trezentas Aves Maria, pois sabem que está indo, mas não sabem se vão voltar.

José Santana de Matos, de 57 anos, motorista de carreta há 30 anos, disse que o Estado de Rondônia tem as piores estradas do país, “eu ando o Brasil inteiro, mas Rondônia e Acre não tá dando mais pra vir.” Enfatizou.

Com isso, a população pergunta, cadê os deputados federais, cadê os senadores, onde estão os políticos de Rondônia, que sabem da situação caótica da BR-364, mas não fazem nada. Com a palavra o eleitor rondoniense nas próximas eleições.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia