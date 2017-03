Garoto de 10 anos mata irmã com espingarda do próprio pai

O fato trágico ocorreu na tarde desta terça-feira, 21, na linha MA 28, há 04 Km depois da Balsa do Rio Machado.

As crianças de 10 e 06 anos manuseavam escondidos, a espingarda calibre .36, de propriedade do pai deles, quando o mais velho fechou a arma, que estava municiada e por infelicidade disparou acidentalmente contra sua irmã, a qual foi alvejada no tórax e teve morte instantânea.

A Policia Militar foi até o local e se certificou do fato e apesar da tragédia familiar, teve que conduzir o armamento e o pai das crianças até a delegacia para o registro da ocorrência.

Fonte: Machadinho Online.