Idoso de 72 anos é preso por estupro a três menores de idade

No final da manhã desta terça-feira ,21, após ser denunciado por estupro de duas crianças de 5 e 4 anos de idade, além de uma adolescente de 16 anos um idoso de 72 anos A.L.O., foi detido por populares e preso.

O fato aconteceu no Bairro Três Marias, Zona Leste de Porto Velho. O estupro só foi descoberto após a mãe da menina de 5 anos perceber que a por diversas vezes a criança reclamou de dores na genitália todas as vezes que ia tomar banho. Persistentemente, a mãe da vítima questionava a menina, que acabou contando que o avô da colega, a vítima de 4 anos, tocava suas genitálias enquanto assistiam televisão ou estavam deitadas na rede.

A menina de 5 anos afirmou que o fato aconteceu cinco vezes. A criança de 4 anos, neta da mulher do acusado, confirmou dizendo que o “vovô era malvado” e tocava em sua genitália. A irmã mais velha da vítima de 4 anos, que também foi molestada por ele a adolescente de 16 anos, contou que foram morar na casa da avó aos 10 anos, e que desde então até os 13 anos, era obrigada a ter relações sexuais com o homem, sob ameaça de violência contra os irmãos mais novos.

A violência voltou a acontecer quando o genitor das vítimas foi internado e tiveram que voltar a morar com a avó. Na casa do acusado uma espingarda calibre 20 com um cartucho intacto foi encontrada e apreendida para a Central de Flagrantes, para onde o homem foi conduzido para as providências cabíveis. As vítimas foram encaminhadas para o exame de corpo delito no Instituto Médico Legal. O acusado deve responder por porte ilegal de arma e estupro a criança. O homem negou os crimes e disse que fez sexo consensual com a adolescente de 16.

Fonte: Rondoniagora