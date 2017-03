Irrigação tem feito a diferença no plantio de café clonal em Cerejeiras

Iniciado a menos de um ano o projeto que incentiva o plantio de café clonal ganhou adeptos na área rural do município de Cerejeiras. Segundo Oziel Machado Araújo, o popular Araújo da Diságua, os agricultores tem investido pesado em irrigação, fator esse de importância no processo de plantio do café.

“Nossa equipe atua diretamente com os produtores oferecendo a eles o que a Diságua tem de melhor para o sucesso no cultivo. No ano passado reunimos centenas de pessoas e diversas empresas interessadas em discutir a respeito do cultivo do café clonal no município e região, e hoje eles obtém os primeiros resultados”, explicou.

Além de bons produtos oferecidos pela Diságua, os produtores contam também com o acompanhamento de equipes da Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER), Secretaria Municipal da Agricultura e Secretaria Estadual da Agricultura.

“Juntos homem do campo, empresa privada e pública estamos fazendo um ótimo trabalho na nossa região, que futuramente o café deverá gerar uma receita considerável aos pequenos agricultores de Cerejeiras e região”, enfatizou.

Dia de Negócio

Com descontos e variedades em produtos a Diságua tem presença confirmada no “Dia de Negócio” em Colorado do Oeste. O evento acontecerá no parque de exposições Marcos Donadon e tem início nesta sexta-feira, 24, encerrando no sábado, 25.

Aberto ao público, na oportunidade a Diságua estará expondo uma variedade em produtos com desconto. O “Dia de Negócio” é organizado pela Associação dos Criadores (Asccol) e a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER RO) juntamente com representante do comércio, bancos oficiais e cooperativas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação