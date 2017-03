PC pede prisão preventiva de suspeitos de homicídios em Vilhena e Chupinguaia

A Polícia Civil (PC) de Vilhena pediu a prisão preventiva de dois suspeitos homicídios, um em Vilhena e outro no distrito de Novo Plano, em Chupinguaia.

O delegado que cuida do inquérito policial pediu a prisão de Amado Ramos Machado, 41 anos, que matou a esposa Jalete Alves dos Santos Nogueira na frente dos filhos, no distrito de novo plano, no último dia 19, desferindo cinco tiros na vítima.

Amado ainda está foragido. Informações dão conta de que, antes de fugir, levou consigo não só a arma do crime como outras armas que possuía em sua residência, abandonando as crianças no local do crime. O caso segue sendo apurado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Vilhena.

Também foi pedida a prisão preventiva de Teo Sanderson Rodrigues da Silva, de 18 anos, suspeito de ter assassinado um menor de idade. O crime ocorreu no último dia 19. O adolescente foi morto com três tiros. Sanderson está foragido.

Qualquer informação que leve a prisão dos suspeitos, entrar em contato com o 197 da Polícia Civil.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação