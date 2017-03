Temer quer dividir e enfraquecer o movimento, alerta professor de Cerejeiras

Após o presidente Michel Temer (PMDB) anunciar a retirada dos servidores estaduais e municipais da Reforma da Previdência, o diretor do Sintero em Cerejeiras, professor Luiz Alberto, alertou os trabalhadores de que a medida visa, exclusivamente, dividir e enfraquecer o movimento em todo o Brasil.

A declaração foi feita nesta quarta-feira (22) durante mais uma reunião com os servidores públicos, que estiveram presente na praça dos Pioneiros, centro do município.

Para o sindicalista, a greve continuará até o dia 28, oportunidade em que acontece uma grande mobilização nacional contra a reforma da Previdência.

“ A greve continua firme forte. Várias caravanas do interior estarão participando dessa manifestação em Porto Velho”, revelou Luiz Alberto, convidando outros segmentos sociais a participarem do ato na capital.

Já nesta quinta-feira (23) pela manhã, de acordo com o líder sindical, haverá um pit stop no semáforo, oportunidade em que os trabalhadores entregarão uma carta aberta à sociedade, esclarecendo os reais motivos do movimento grevista.

“Entendemos que não serão apenas os trabalhadores da educação a serem prejudicados, mas também todos os outros segmentos. Estamos fazendo nossa parte”, esclareceu.

Por fim, o diretor do Sintero anunciou que 70% do estado está paralisado com a greve. “Em Cerejeiras, por exemplo, hoje está na faixa de 90%”, concluiu.

Fonte: Assessoria