Vilhenense é morta a tiros pelo enteado em cidade de GO

A vilhenense Rosalina Conceição Roberto, de 32 anos, foi morta a tiros pelo enteado D.C.S, de 17 anos.

O crime ocorreu na noite do último domingo, 19, em frente à casa da vítima, na cidade de Mineiros – Goiás.

Segundo declarou a irmã da vítima à reportagem do Extra de Rondônia, Rosalina morava com uma filha de 15 anos, o marido e o enteado de 17 anos.

Rosalina e o enteado não estavam se entendendo por causa da mulher do adolescente. A vítima havia pedido para o marido arrumar uma casa para o enteado morar.

Porém, na noite de domingo, os ânimos se alteraram e Rosalina acabou saindo de casa. Mas não se sabe o porquê que ela voltou a casa por volta das 22h30 e acabou sendo morta pelo enteado com três tiros.

Após cometer o crime, o rapaz fugiu e até o momento encontra-se foragido. O marido da vítima, pai do garoto foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Pois a arma usada no homicídio era do pai do adolescente.

O corpo de Rosalina foi transladado para Vilhena onde moram seus parentes. Está velado na Rua Amapá, no bairro Parque Novo Tempo e será sepultado no final da tarde desta quarta-feira, 22.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia