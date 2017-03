BR 364: parlamentares federais anunciam medidas para resolver problemas no “Trevo da Morte” em Vilhena

Após a publicação de mais uma reportagem sobre o caso o Extra de Rondônia recebeu manifestações de um deputado federal e um senador a respeito da questão.

A nova matéria foi publicada ontem (22/03), relembrando que a falta de rotatória na BR-364 no acesso a BR-435 causa enorme risco aos que trafegam pelo local.

A confluência liga a rodovia federal aos municípios de Colorado do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste.

O deputado federal Lúcio Mosquini afirmou a reportagem do Extra de Rondônia que vai intervir junto ao DER pedindo providências urgentes para resolução do caso.

Já o senador Valdir Raupp lamentou que até agora não tenha sido tomada nenhuma medida a respeito do problema, mas disse acreditar que a demanda será contemplada nas obras de restauração do trecho da BR entre a divisa com o Estado do Mato Grosso e o Posto Guaporé. O serviço deve começar nos próximos dias.

O site vai continuar acompanhando com atenção esta situação, e permanecerá na cobrança aos políticos para que o caso seja resolvido.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia