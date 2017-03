COLORADO: EMATER e ASCCOL promovem 3º edição do “Dia de Negócio” nesta sexta-feira

Com inicio nesta sexta-feira, 24, e encerrando no sábado, 25, o 3º Dia de Negócios reunirá mais de 20 expositores no parque de exposição Marcos Donadon, em Colorado do Oeste.

O evento é organizado pela Associação dos Criadores (ASCCOL) e a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER RO) com o apoio de representante do comércio, bancos oficiais e cooperativas.

Em visita ao Extra de Rondônia Ênio Milani, idealizador do evento, e Maqson de Campos Lima, gerente da agencia do Banco da Amazônia de Vilhena, destacaram a importância do evento para a região, sendo a oportunidade de bons negócios.

Segundo Milani são 20 empresas participantes, entre elas, concessionarias de tratores, veículos, implementos, cooperativas de credito, dentre outros.

A abertura tem início às 8h00 da sexta-feira com café da manhã para os agricultores, rodadas de negociação, sendo que durante todo dia haverá venda de gado leiteiro.

Já no sábado as negociações ocorreram por toda a manhã, seguido do leilão de gado reprodutor Nelore, JLB, dentre outras raças, todas avaliado pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ). Outra atração do dia é o primeiro leilão de gado avaliado por ultrassom do Estado, a inovação permite ao comprador avaliar a parte interna do animal a área de oléo do lombo, gordura subcutânea, marmoreio e etc.

De acordo com Maqson o Banco da Amazônia esta disponibilizando para os participantes do “Dia de Negócios”, um orçamento de 1bilhão e 34 milhões de reais. “Esse valor será para financiamentos, propostas de agricultores, compra de animais, equipamentos, dentre outras necessidades do homem do campo”, enfatizou o gerente da agência local.

Além do Banco da Amazônia o Banco do Brasil e as cooperativas do SICOOB, SICRED e CREDISIS também marcarão presença no evento, que em 2016 o saldo de negócios positivos foi de 11% do total de tratores vendidos no Estado de Rondônia, cerca de 18 milhões.

Confira a lista de expositores:

**Autovema Veículos

**Casa da Lavoura

**Carevel Veículos

**Dico Máquinas

**Guaporé Maquinas

**L.S. Tractor

**Mamoré Máquinas

**Nissey Máquinas

**Tratoron

**Apediá Veículos

** Vemaq Chevrolet

**Boa Safra

**Ouro Fino

**Diságua

**Alvorada

**Laticínio Sempre Bom

**Central Alta Genética

**Embriofiv

**Casa do Adubo

Autor: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia